Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Nächtliche Ruhestörung

FreiburgFreiburg (ots)

Umkirch - In der Nacht von Donnerstag, 17.12.2020, auf Freitag, 18.12.2020, meldete eine Anwohnerin gegen 03:58 Uhr lautes Geschrei und Musik aus einer Wohnung in der Straße "In der Breite". Durch die Polizei wurde die Meldung vor Ort überprüft und es konnten zwei Männer angetroffen werden. Diese waren - nach eigenen Angaben - gerade dabei, sich gegenseitig ein Tattoo zu stechen. Die Polizei ermahnte die beiden Männer zur Ruhe. Weitere Maßnahmen bei Nichteinhaltung wurden angedroht.

