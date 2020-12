Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unerlaubter Drohnenflug

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.12.2020, gegen 15.30 Uhr, steuerte ein 34-jähriger Mann eine große Drohne in der Freiburger Straße in Emmendingen in gefährlicher Nähe zur Bundesstrasse und zu bebautem Gebiet.

Dabei verstieß er gegen zahlreiche Vorschriften der Luftverkehrsordnung. Im Weiteren war der Drohnenflug nicht angemeldet. Obwohl der Betroffene sich beim Eintreffen der Polizei mehrfach versteckte, konnte er abschließend in einem angemieteten Büroraum angetroffen werden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

