Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfall im Bereich Hessisch Oldendorf

Hessisch OldendorfHessisch Oldendorf (ots)

Auf der L 433 zwischen Rumbeck und Heßlingen kam es am Dienstagabend (01.12.2020) zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen starben.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Renault Clio, der von einer 21 Jahre alten Frau gesteuert wurde, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte nahezu frontal mit einem Straßenbaum. Die 21-Jährige sowie ihr 27 Jahre alter Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum späten Abend. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Paar von Rinteln kommend in Richtung Hameln.

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell