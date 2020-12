Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Erneute Sachbeschädigungen durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

LauenfördeLauenförde (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Lauenförde erneut zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Diesmal wurde die Scheune des ortsansässigen Carnevalsvereins Weserbrücke in der Bahnhofstraße angegangen. Die Scheune wurde mit weihnachtlichen Schneespray besprüht. Am Tatort wurden von den Tätern die verwendeten Spraydosen zurückgelassen. Diese werden von der Kriminaltechnik des PK Holzminden auf Spuren untersucht. Die Polizei sucht zudem Zeugen zu dem Vorfall. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Boffzen unter 05271/951050 oder der Polizei Holzminden unter 05531/9580.

