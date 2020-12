Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Brand von 2000 Strohballen; Polizei sucht wichtigen Zeugen

OttensteinOttenstein (ots)

Bereits am Samstag 21.11.2020, kam es gegen 19.30 Uhr in Ottenstein an der Landesstraße 428 zu einem Brand einer Strohmiete mit ca. 2000 Strohballen (Presse berichtete). Eine Ausbreitung des Brandes auf eine angrenzende Tischlerei und einer weiteren Strohballenmiete konnte verhindert werden. Es entstand ein Sachstanden in hohem fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten bisher mehrere Zeugen befragt werden. Unter anderem wird in diesem Zuge ein weißer oder hellfarbener VW Polo älteren Baujahrs mit auffällig schwarzem Heckspoiler gesucht. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen oder hat sonst weitere Hinweise zu dem schadensträchtigen Brand? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Holzminden

PHK'in Nadine Meese

Telefon: 05531/958-122

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell