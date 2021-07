Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Zahlreiche erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der A 5

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.07.2021, hat die Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der A 5 in Höhe Neuenburg überwacht. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr wurden zwölf Verstöße geahndet. Die drei Fahrerinnen und neun Fahrer hatten die zulässige Geschwindigkeit von 120 km/h um mindestens 21 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 194 km/h. Vier Betroffenen droht ein Fahrverbot.

