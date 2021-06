Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Hamm-Süden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße, ca. 200 m nördlich der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße, an der dortigen Überquerungshilfe, wurde am Sonntag, 13. Juni, eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt. Gegen 15.50 Uhr beabsichtigte sie, die Werler Straße zu überqueren und stieß hierbei mit einem 55-jährigen Kradfahrer zusammen, der die Werler Straße in Richtung Norden befuhr. Die Radfahrerin kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 350 Euro.(mw)

