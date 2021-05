Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Westtünnen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 9. Mai, an der Einmündung Caldenhofer Weg / Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer den Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Süden. Im Einmündungsbereich geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Golf eines 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 25-Jährige sowie ein 2-jähriges Kind, welches sich auf dem Beifahrersitz des VW befunden hat, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.(mw)

