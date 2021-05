Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 82-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntag, 9. Mai, eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin, als sie gegen 17.50 Uhr rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt fuhr. Hierbei beschleunigte sie ihr Fahrzeug so stark, dass sie über die Birkenstraße in den Vorgarten des gegenüberliegenden Hauses fuhr. Am Haus entstand Sachschaden im Eingangsbereich. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 82-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mw)

