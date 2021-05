Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Küchenbrand

Hamm-Norden (ots)

Am Samstag, 8. Mai, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Münsterstraße, unweit des Nordenstiftsweges, ausrücken. Gegen 19.55 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand, der bereits weitesgehend von der 35-jährigen Mieterin selbständig gelöscht werden konnte. Sie wartete mit ihren zwei Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren in der verrauchten Wohnung auf das Eintreffen der Feuerwehr. Hierbei zogen sich alle drei eine Rauchgasvergiftung zu und wurden mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mw)

