Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Germ. Wiesloch: Auffahrunfall auf A 6; ein Leichtverletzter

Gem. Wiesloch (ots)

Bei einem Auffahrunfall, an dem zwei Lkws und zwei Autos beteiligt waren, wurde am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der A 6, zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ein Insasse eines der Autos leicht verletzt. Die rechten beiden Fahrstreifen sind derzeit immer noch gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Derzeit sind die Bergungsarbeiten im Gange. Die zum Teil nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge werden momentan auf die Abschlepper aufgeladen. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000.- Euro belaufen. Der Rückstau beträgt rund drei Kilometer.

