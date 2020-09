Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB656: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad - Vater und Tochter verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 12:30 Uhr verlor ein 54-jähriger Motorradfahrer, der gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter die A656 in Fahrtrichtung Mannheim befuhr, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde der Fahrer schwer und dessen Tochter leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ob der Unfall durch einen technischen Defekt an dem Motorrad ausgelöst wurde, ist Bestand weiterer Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 2000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell