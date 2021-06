Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in Wohnung - drei Leichtverletzte

Hamm-Westen (ots)

Bei dem Brand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Samstag, 12. Juni 2021, in der Straße An der Insel erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Gegen 04.30 Uhr wurde der Feuerwehr über den Notruf eine sichtbare Rauchentwicklung aus dem Fenster der betroffenen Wohnung gemeldet. Die Polizei rückte ebenfalls unverzüglich zum Einsatzort aus. Mit dem Eintreffen der Rettungskräfte verließen sämtliche Bewohner das Haus. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der 33-jährige Wohnungsinhaber und sein 50-jähriger Nachbar hatten zuvor bereits selbständig Löschversuche in der Küche der Wohnung unternommen. Sie erlitten dabei leichte Verletzungen, lehnten jedoch eine weitere ärztliche Behandlung im Krankenhaus ab. Eine weitere Bewohnerin (36 Jahre) wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm Ermittlungen bezüglich der Brandursache. Die Ermittlungen dauern noch an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeitig keine Angaben getätigt werden. (as)

