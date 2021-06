Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Alten Salzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus Hamm schwer verletzt wurde. Der 22-Jährige hatte die Straße gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren und beabsichtigte, nach links in den Oleanderweg abzubiegen. Hierzu hatte er sich bereits in Richtung der entsprechenden Linksabbiegerspur orientiert. Unmittelbar vor dem Krad war eine 61-jährige VW-Fahrerin in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte ebenfalls auf den Olanderweg abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zum Abstreuen einer Ölspur wurde die Feuerwehr Hamm eingesetzt. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell