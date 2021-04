Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Brand in Fahrzeughalle; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots)

Das Feuer, das am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in einer Fahrzeughalle des Bauhofes in der Dührener Straße ausgebrochen war, ist seit 7.15 Uhr gelöscht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Arbeitsmaschine aus unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde nach momentanem Stand niemand. Der Sachschaden ist unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

