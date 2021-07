Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 20.07.2021, gegen 01:10 Uhr, sind Unbekannte in eine Schule in Lörrach eingebrochen. Mit Steinen warfen der oder die Täter die Glastüren an der Salzert Grundschule ein. Zwei Klassenräume wurden betreten, offenbar aber nichts gestohlen. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, Personen konnte keine mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell