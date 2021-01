Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstähle

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Unbekannte entwendete am frühen Dienstagmorgen (05.01.2021), zwischen 6 und 9 Uhr ein Mofa vor einem Anwesen in der Budapester Straße. Anschließend wurde das Fahrzeug in den Bürgerpark Pfingstweide verbracht. Dort wurden Fahrzeugteile demontiert. Das Grundgerüst des Mofas ließ/en der/die Täter zurück. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro. Im gleichen Tatzeitraum wurde ein weiterer Roller in der Budapester Straße gestohlen. Dieser hatte eine Wert von 600 Euro. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell