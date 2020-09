Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbrecher in Einkaufsmarkt auf frischer Tat gestellt ++ professionelle Tätergruppe aus Schleswig-Holstein mit Zielrichtung Zigaretten ++ zwei 20 und 21 Jahre alte Männer ...

Lüneburg (ots)

++ Einbrecher in Einkaufsmarkt auf frischer Tat gestellt ++ professionelle Tätergruppe aus Schleswig-Holstein mit Zielrichtung Zigaretten ++ zwei 20 und 21 Jahre alte Männer sowie eine 23 Jahre alte Frau (alle kroatische Staatsbürger) vorläufig festgenommen ++ Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an ++

Bardowick/Lüneburg

Nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Schwarzer Weg in Bardowick in den Nachtstunden zum 25.09.20 konnte die Polizei drei Täter auf frischer Tat festnehmen. Gegen 01:00 Uhr waren die Personen gewaltsam durch eine Schiebetür in den Markt eingebrochen. Diverse Einsatzkräfte des Einsatz- und Streifendienstes Lüneburg umstellten nach Bekanntwerden den Gebäudekomplex und konnte im Gebäude sowie im Buschwerk angrenzender Grundstücke in der Folge insgesamt zwei 20 und 21 Jahre alte Männer sowie eine 23 Jahre alte Frau (alle kroatische Staatsbürger - wohnhaft in Schleswig-Holstein) vorläufig festnehmen. Die Täter hatten bereits Zigaretten und Tabakwaren (weit mehr als 100 Schachtel) in Säcke verpackt und zum Abtransport bereitgelegt. Parallel stellten die Beamten auch in einem angrenzenden Industriegebiet ein angemietetes Täterfahrzeug/PKW Hyundai fest und sicher. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch sowie weiteren Taten der jüngsten Vergangenheit in der Region bzw. überregional dauern an.

