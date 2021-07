Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt,

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Löffingen;] Am 19.07.21, gegen 11.00 Uhr wollte ein 92-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Ringstraße kommend nach rechts in die Untere Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen auf der Vorfahrtsstraße befindlichen, von rechts kommenden Lkw. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 10.000 Euro. Die Fahrzeuglenker konnten nach erfolgter Unfallaufnahme, selbstständig die Fahrt fortsetzen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

