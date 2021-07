Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW-Lenker verursacht Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren,

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Titisee-Neustadt) Am 19.07.21, gg. 10:45 Uhr beschädigte ein 77-jähriger Mann beim Rückwärtsfahren, einen hinter ihm stehenden Pkw. Der Mann fuhr rückwärts von einem Parkdeck eines Drogeriemarktes in die Scheuerlenstraße ein. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 3.000 Euro.

