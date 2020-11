Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Kehrum - Streit eskaliert bis zum Verkehrsunfall

Kalkar-KehrumKalkar-Kehrum (ots)

Ein eskalierter Streit sorgte am Montag (23.11.2020) gegen 14:55 Uhr für einen Polizei- und Rettungsdiensteinsatz.

Ein 59-jähriger Mann aus Kalkar geriet mit dem 54-jährigen Inhaber einer Firma an der Straße "An der Kehre" über einen Kaufpreis in Streit. Man einigte sich auf einen neuen Preis. Der Firmeninhaber forderte daraufhin die erste Quittung zurück, die ihm der 59-Jährige allerdings nicht aushändigen wollte.

Der 59-Jährige stieg in seinen BMW und wollte das Firmengelände wieder verlassen, als der Firmeninhaber einen Mitarbeiter aufforderte dem BMW mit einem Gabelstapler den Weg zu versperren. Der 59-Jährige rangierte mit seinem Fahrzeug um vom Gelände zu kommen und setzte zunächst zurück. Beim Vorwärtssetzen touchierte er dann den 54-Jährigen der plötzlich vor sein Auto trat, um den Kalkarer an der Weiterfahrt zu hindern.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.

Beide Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Der 59-Jährige wegen Körperverletzung und der 54-Jährige wegen Nötigung. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell