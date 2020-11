Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Acht Dammwildtiere entwendet/ Täter zerschneiden Zaun

KalkarKalkar (ots)

Unbekannte Täter zerschnitten in der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagmorgen (23. November 2020) den Zaun eines Wildtiergeheges am Horster Weg. Der circa 2 m hohe Zaun wurde durch die Täter auf der gesamten Länge durchtrennt und zur Seite gerollt. Ob die acht Dammwildtiere durch das entstandene Loch entlaufen sind oder entwendet wurden ist derzeit noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

