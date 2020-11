Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Cannabis-Plantage nach Kellerbrand entdeckt Nachtrag zu Auftrag Nr.4230089 vom 22.11.2020

KalkarKalkar (ots)

Nach Beendigung der Löscharbeiten am Sonntagmorgen, 22.11.2020, wurde schnell klar, dass sich in dem Keller des Wohnhauses auf der Reeser Straße im Ortsteil Niedermörmter eine Cannabis-Plantage von mehreren Hundert augenscheinlich Jungpflanzen befunden hat, die durch den Brand größtenteils zerstört wurden. Die Reste hat die Kriminalpolizei, die den Brandort beschlagnahmt hat, sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand durch einen technischen Defekt im Bereich des Sicherungskastens entstanden sein. Die derzeit unbekannten Betreiber der Plantage hatten den zum Betrieb der Anlage erforderlichen elektrischen Strom strafbar und unsachgemäß am Zähler vorbeigeleitet, auch um ihr Vorhaben durch eine auffällig überhöhte Stromrechnung nicht offenkundig werden zu lassen. Die Ermittlungen dauern an. (SI)

