Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Fahrer eines dunklen SUV mit Frontschaden gesucht

Issum-SevelenIssum-Sevelen (ots)

Am Sonntag (22. November 2020) gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der Dorfstraße eine Unfallflucht: Ein unbekannter Autofahrer war dort in Richtung Hoerstgener Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 94 auf einen rechts geparkten Renault Twingo auffuhr. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah danach wie ein blauer SUV, vermutlich ein VW Touareg, unmittelbar hinter dem Unfallort stehenblieb und dann weiter in Richtung Ortsausgang fuhr. Der Zeuge rannte dem Wagen noch ein Stück hinterher, bis der Wagen nach links in Richtung des Kreisverkehrs zur Duisburger Straße abbog. Am Heck des Renault entstand ein massiver Schaden und auch der Wagen des Unfallverursachers muss stark beschädigt sein. Wem ist ein blauer SUV mit defekter Front aufgefallen? Zeugenhinweise werden von der Polizei Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

