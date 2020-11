Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Garagenaufbruch

KevelaerKevelaer (ots)

Ein E-Bike sowie einen Akkuschrauber haben Unbekannte in der Nacht zu Montag, 23.11.2020, bei einem Einbruch in eine Garage auf dem Hagelkreuzweg erbeutet. Die Anwohner des Hauses waren gegen 04.15 Uhr durch die vom Bewegungsmelder ausgelöste Hausbeleuchtung geweckt worden und hatten so die Tat bemerkt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

