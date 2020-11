Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbrecher hatte aufgebrochenes Schloss dabei!

GeldernGeldern (ots)

Noch in Tatortnähe angetroffen wurde in der Nacht zu Sonntag, 22.11.2020, ein 20 Jahre alter Mann aus Kleve. Er war durch einen Zeugen dabei beobachtet worden, wie er sich gegen 01.25 Uhr an einem Container auf der Baustelle der Albert-Schweitzer-Schule auf der Schloßsstraße zu schaffen machte. Während eine Streife feststellte, dass das Vorhängeschloss des Containers aufgebrochen worden war und in Tatortnähe diverse Baustellenwerkzeuge und Einbruchswerkzeug zum Abtransport bereit lagen, traf eine weitere Streife auf den Verdächtigen, der das aufgebrochene Schloss in seiner Jackentasche bei sich führte. Bei dem jungen Mann wurden zudem die Schlüssel zu einem in der Nähe abgestellten Ford Mondeo mit Weseler Kennzeichen gefunden. Die Kennzeichen waren jedoch verfälscht und zu keinem Zeitpunkt für den Ford Mondeo ausgegeben worden. Die Beamten stellten den Wagen sicher und nahmen den Verdächtigen mit auf die Wache. (SI)

