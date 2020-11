Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter gelangen über Balkontür ins Haus

StraelenStraelen (ots)

Am Montag (23. November 2020) zwischen 07.30 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Balkontür im ersten Obergeschoss unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Boekholter Weg. Vom Balkon aus gelangten die Unbekannten in das Schlafzimmer des Eigentümers. Sowohl die Schränke im Schlafzimmer, als auch alle weiteren Schränke im Haus wurden geöffnet und durchsucht. Mit derzeit noch unbekannter Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Kripo in Geldern nimmt unter der 02831 1250 Hinweise entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell