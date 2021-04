Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Keller

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Weststraße. Sie suchten den Kellerbereich auf und brachen eine Parzelle auf. Sie entwendeten Werkzeugmaschinen der Marke Makita. Es handelt sich um eine Stichsäge, einen Winkelschleifer und einen Akkuschrauber. Die Werkzeugmaschinen befanden sich jeweils in einem blauen Tragekoffer.

