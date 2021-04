Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Junge auf Tretroller bei Unfall leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Ein 14-jähriger Breckerfelder wurde am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Poststraße leicht verletzt. Eine 38-jährige Breckerfelderin fuhr mit ihrem Citroen C5 auf der Poststraße in Richtung Denkmalstraße. Es handelt sich hierbei um eine Spiel- und Einbahnstraße. In Höhe der Schulstraße stieß sie mit einem 15-Jährigen zusammen, der mit seinem Tretroller von link aus der Schulstraße ihre Fahrbahn kreuzte. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

