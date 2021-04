Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Brand im Keller-Polizei ermittelt

Wetter (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Oberwengener Straße in dem Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Gegen 16:30 Uhr geriet nach bisherigen Erkenntnissen eine Fließdecke im Heizungsraum in Brand. Die Fließdecke befand sich unmittelbar neben der Heizungsanlage. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen bisher keine vor. Der Brand wurde durch die Feuerwehr ordnungsgemäß gelöscht. Der KDD erhielt Kenntnis über den Sachverhalt. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden.

