Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unter Alkohol Unfall verursacht und geflüchtet

Herdecke (ots)

Am Samstagabend befuhr eine 22-jährige Dortmunderin mit ihrem Seat die Ender Talstraße in Richtung Herdecke. Etwa 200 Meter vor dem Einmündungsbereich Gederner Straße / Ender Talstraße kam ihr ein Skoda Fabia entgegen. Das Fahrzeug fuhr mittig der Fahrbahn. Obwohl die 22-Jährige versuchte nach rechts auszuweichen, kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge. Der Fahrer des Skoda fuhr danach noch ca. 100 Meter weiter in Richtung Wetter, bevor er zum Stehen kam. Während die Dortmunderin die Polizei alarmierte, entfernte sich der Fahrer fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Als die Polizei eintraf, konnten im Fahrzeuginnenraum des Skoda mehrere leere Bierflaschen aufgefunden werden. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten ein Mann und eine Frau (45/45) zu Fuß an der Ruhrstraße in Wetter angetroffen werden, auf die die Beschreibung der Unfallbeteiligten zutraf. Bei der Überprüfung der Personen konnte festgestellt werden, dass die 45-Jährige Frau die Halterin des verunfallten Skoda war. Da beide Personen alkoholisiert waren, wurden sie zur Polizeiwache in Wetter gebracht. Hier wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Keiner der beiden Beteiligten gab sich als Fahrer des Skoda zu erkennen. Das Verkehrskommissariat hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Der Skoda wurde sichergestellt.

