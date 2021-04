Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Terrassentür aufgehebelt

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 17.04 bis zum 18.04 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Wittener Straße ein. Die Täter kamen vermutlich über den Garten auf das Grundstück und öffneten gewaltsam die Terrassentür zum Haus. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell