Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0091 --Polizist stellt Ladendieb--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Leher Heerstraße Zeit: 09.02.2021, 16:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag versuchte ein 22-Jähriger mehrere Shampoos und eine Whiskeyflasche aus einem Einkaufsmarkt im Ortsteil Lehe zu entwenden. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, stellte den Dieb. Eine 45-jährige Angestellte wurde leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr machten Kunden eines Supermarktes in der Leher Heerstraße eine Angestellte auf einen verdächtigen Mann mit einem Rucksack aufmerksam. Dieser hatte sich zuvor im Laden auffällig verhalten und wollte gerade eine Packung Toilettenpapier bezahlen. Bevor die Kassiererin den 22-Jährigen direkt ansprechen konnte, ergriff dieser bereits die Flucht. Die 45-Jährige folgte ihm, hielt ihn zunächst fest und konnte ihm seinen Rucksack abnehmen. Der Verdächtige riss sich anschließend los und verletzte dabei die Frau leicht am Arm. Der Ladendieb flüchtete auf die Leher Heerstraße und wurde noch kurz von einem weiteren Angestellten verfolgt. Auf diese Situation wurde ein 32-jähriger Polizeibeamter aufmerksam, der gerade privat in seinem Auto unterwegs war. Er versetzte sich umgehend in den Dienst, rannte dem Verdächtigen hinterher und holte ihn nach kurzer Zeit ein. Der Ladendieb versuchte noch den Polizisten zu schlagen und erneut zu flüchten. Er konnte bis zum Eintreffen der Unterstützungskräfte festgehalten werden.

Polizeibeamte fanden in dem gesicherten Rucksack 21 Shampoos und eine Whiskeyflasche. Der 22-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell