Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Herdecke (ots)

Am 16.04.21, gegen 07:43 Uhr, befuhr eine 62- jährige Hagenerin mit ihrem VW Polo die Gederner Straße in Herdecke in Fahrtrichtung Wetter. Beim Befahren der Gederner Straße geriet die Hagenerin aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Geraden in den Gegenverkehr, so dass sie mit dem VW Passat eines 49-jährigen Wetteraners seitlich kollidierte. Durch den Zusammenstoß beider Pkw lösten sich Fahrzeugteile, die den Audi eines 54- jährigen Wetteraners beschädigten, welcher sich hinter der 62-Jährigen befand. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von 21400 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

