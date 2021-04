Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Wetter (ots)

Am 16.04.21, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Gevelsberger mit seinem VW Polo die Esborner Straße in Wetter in Fahrtrichtung Gevelsberg. Gleichzeitig befuhr eine 16-jährige Wetteranerin die Straße Hülsenweg mit ihrem Fahrrad. Im Einmündungsbereich missachtete die Fahrradfahrerin die Vorfahrt des Gevelsbergers, so dass es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Die Wetteranerin wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw des 56- jährigen entstand Sachschade in einer Höhe von 1000 EURO .

