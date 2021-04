Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hohe Egge Unterweg

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 15.04.2021, 21.30 Uhr bis Freitag, den 16.04.2021, 06.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierzu zerschnitten sie zunächst die Verkabelung der Außenbeleuchtung, um vermutlich bei Tatausführung nicht entdeckt zu werden, Hiernach flüchteten der oder die Täter jedoch aus bislang unbekannten Grund vom Grundstück, ohne in das Haus gelangt zu sein.

