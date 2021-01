Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlagen, eine Person leicht verletzt

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-KreisWilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Wilhelmsfeld wurde ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt. Ein 41-jähriger Mann war mit seinem Ford auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Johann-Wilhelm-Straße unterwegs. In einer Kurve kam das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer kleinen Böschung überschlug sich das Auto und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Hinzueilende Passanten befreiten die Insassen, den 41-jährige Fahrer und seine beiden Kinder, aus dem Fahrzeug. Die 12-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen und Prellungen. Das Fahrzeug musste aus der Böschung gezogen und anschließend abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell