Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher während der Tat von Hausbewohner gestört - Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-KreisSchriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend wurde in Schriesheim ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus von einem Zeugen bemerkt. Der Zeuge wurde kurz nach 22 Uhr durch ein lautes Geräusch an der Hauseingangstür des Anwesens am Schillerplatz aufgeschreckt und schaute aus dem Fenster. Dabei bemerkte er, dass sich ein Unbekannter an der Hauseingangstür zu schaffen machte und offenbar versuchte aufzubrechen. Als der Zeuge den Einbrecher ansprach, ließ dieser von der weiteren Tatausführung ab und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Der Zeuge konnte mit seinem Handy noch ein Foto des Flüchtenden machen, als er auf die Straße gelaufen war, um ihn zu verfolgen, war er jedoch verschwunden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißen Längsstreifen an den Ärmeln - trug einen dunkle Basecap und einen dunklen Schal über dem Gesicht

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

