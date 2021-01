POL-MA: Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Wintereinbruch in der Region

Polizeipräsidium Mannheim

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Wintereinbruch in der Region

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis

Mit anhaltendem Schneefall zog es auch am Freitag wieder viele Menschen in der Region auf den Königstuhl. Aber auch in Lampenhain, Leimen im Bereich Lingental, Weinheim und im Bereich "Langer Kirschbaum" und "Weißer Stein" in Heidelberg Nord, waren viele Ausflügler unterwegs. Das Polizeipräsidium Mannheim überwachte das Verkehrsgeschehen vor Ort.

Das Hauptaugenmerk lag, wie bereits am vergangenen Wochenende sowie an den Tagen rund um den Feiertag, auf der Freihaltung der Zu- und Abfahrten zum Königstuhl um den ungehinderten Betrieb der Buslinie zu gewährleisten und die Freihaltung der Not- und Rettungswege. Seit dem Vormittag stieg das Verkehrsaufkommen stetig an, sodass mehrere Streifenwagenbesatzungen des Verkehrsdienstes Heidelberg vor Ort präsent waren.

Die Besucherparkplätze waren am Königstuhl voll ausgelastet, allerdings kam es trotz der Witterung und dem hohen Verkehrsaufkommen nur zu wenigen Behinderungen. Nicht zuletzt dank der Verkehrslenkung durch die eingesetzten Polizeibeamten und der eingerichteten Einbahnstraßenregelung. Einige Schwerlastwagen mussten ihre Fahrt aufgrund winterglatter Fahrbahn unterbrechen. Der Räum- und Winterdienst der Stadt Heidelberg nahm frühzeitig die Arbeit auf, sodass die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Die Besucher verteilten sich auf dem großflächigen Areal, sodass keine Verstöße gegen die geltenden Corona-Abstandsregelungen festgestellt werden konnten. Falschparker wurden wenige festgestellt bzw. umgehend auf ihr Fehlverhalten angesprochen.

Auch am bevorstehende Wochenende wird die aktuelle Situation intensiv beobachtet und niederschwellig eingeschritten.

