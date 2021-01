Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB 659: Verkehrsunfall - A 659 in Richtung Weinheim kurzzeitig gesperrt - eine Person schwer verletzt - erheblicher Sachschaden entstanden - Pressemeldung Nr. 3

Viernheim/BAB 659Viernheim/BAB 659 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der A 659 bei Viernheim wurde ein 27-jähriger Mann schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf regen- bzw. schneenasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanken geprallt, wobei sich der Mercedes überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

