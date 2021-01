Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Unbekannter überfällt Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-FeudenheimMannheim-Feudenheim (ots)

Ein unbekannter Täter überfiel am Freitagabend im Stadtteil Feudenheim einen Supermarkt und ging mit dem Kasseninhalt flüchtig. Der Unbekannte legte gegen 19.30 Uhr an der Kasse des Marktes in der Hauptstraße eine Tüte Bonbons und eine Einkaufstüte auf das Kassenband. Als die Kassenmitarbeiterin abkassieren wollte, drohte er dieser mit einer silbernen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin flüchtete sich daraufhin, zusammen mit einer anwesenden Kollegin, ins Büro. Der unbekannte Täter öffnete daraufhin die Kassenschublade und entnahm das darin befindliche Bargeld und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 170 cm groß - Ca. 25 Jahre alt - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Sprach akzentfrei Deutsch - War bekleidet mit schwarzer Winterjacke und schwarzen Jogginghosen - Trug eine schwarze Mütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

