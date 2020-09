Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer prallt gegen geparkten PKW und flüchtet

Worms (ots)

Gestern, um kurz vor 21:30 Uhr ist ein mit zwei Personen besetzter Roller in der Gymnasiumstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW geprallt und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie Zeugen berichten, stürzen beide infolge des Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Aus dem Rucksack des Sozius fallen dabei mehrere leere Bierflaschen auf die Straße. Den Zeugen gegenüber äußern sie, dass alles in Ordnung sei. Sie unterhalten sich beide in ausländischer Sprache, dann flüchtet der Sozius zu Fuß in schwankendem Gang und der Fahrer braust über die Steinstraße in Richtung Bahnhof davon. Am dem geparkten PKW entsteht an der Heckstoßstange Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

