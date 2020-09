POL-PDWO: Worms - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Polizeidirektion Worms

Gestern, um kurz vor 08:00 Uhr prallt ein Motorradfahrer in der Bebelstraße beim Überholen mit einem PKW zusammen und wird verletzt. Der 17-jährige Fahrer einer 125er KTM fährt in Richtung Gaustraße und überholt mehrere PKW, da der Verkehr stockt. Aus der Fahrzeugschlange schert ein 22-jähriger Autofahrer nach links aus, um in die Glockengießerstraße abzubiegen. Der Zweiradfahrer prallt mit dem Auto zusammen und stürzt. Mit Schürfwunden und Verdacht auf Mittelhandknochenbruch wird der Jugendliche ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

