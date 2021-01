Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 8-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-RheinauMannheim-Rheinau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagvormittag im Stadtteil Rheinau wurde ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt. Ein 46-jähriger Mann war kurz nach 11 Uhr mit seinem Renault auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. In Höhe der Neuhofer Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel und erfasste das Mädchen, das bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Die 8-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den Renault-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

