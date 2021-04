Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in das Einkaufszentrum Heilenbecke

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 17.04.2021 gegen 01.40 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Sicherheitsglasscheibe einer Fensterfront des Einkaufszentrum Heilenbecke in der Voerder Straße aus und gelangten hierdurch in das Innere des Einkaufszentrums. Ob tatsächlich aus dem Inneren etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell