Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Tankstelleneinbruch in der Schmiedestraße

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag, den 18.04.2021 gegen 00.15 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Außentür zur Toilettenanlage einer Tankstelle aufzuhebeln, um vermutlich hierdurch in den Verkaufs- bzw. in die Büroräume der Tankstelle zu gelangen. Bei Tatausführung lösten der oder die Täter einen Alarm aus und flüchteten sodann in unbekannter Richtung ohne Beute.

