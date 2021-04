Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Sekundenschlaf führt zu schwerem Unfall

Sprockhövel (ots)

Ein 43-jähriger Wetteraner war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Opel Astra auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Witten unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der Fahrer kurz vor der Einmündung Wittener Straße/Helsbergstraße in einen Sekundenschlaf und wurde nach links aus der Kurve getragen. Dort streifte er zunächst die Front eines geparkten Daimlers und kollidierte im Anschluss frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford, welcher durch die Wucht des Aufpralls rückwärts auf die Wittener Straße geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

