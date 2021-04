Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bei Alleinunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag verletzte sich ein 30-jähriger Sprockhöveler bei einem Sturz mit seinem Kraftrad auf der Schwelmer Straße leicht. In Höhe der Straße Auf der Hohen Warte musste er an der dortigen Ampel verkehrsbedingt bremsen, rutschte mit dem Reifen weg und fiel zu Boden. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell