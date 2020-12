Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in Einfamilienhaus im Gemeindebereich Damshagen - Polizei sucht Zeugen

WismarWismar (ots)

Bereits in den Abendstunden des 05. Dezember 2020 wurde die Polizei in Grevesmühlen über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Damshagen informiert.

Offenbar haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeitspanne von 16:00 bis 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Pariner Weg verschafft. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld im zweistelligen Bereich. Der entstandene Schaden liegt bei circa 200 Euro.

Im Zeitraum 05.12., 15:30 bis circa 16:00 Uhr des Folgetages drangen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Ortschaft Dorf Gutow, Gemeindebereich Damshagen, ein. Auch hier durchsuchten der oder die Täter scheinbar die spärlich möblierten Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und an den Tatorten Spuren gesichert.

Zeugen, die im benannten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich des Pariner Weges in Damshagen oder der Hauptstraße in Dorf Gutow gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell