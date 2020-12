Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand in Hohenkirchen bei Wismar - Polizei sucht Zeugen

WismarWismar (ots)

Bereits am Freitagabend (04.12.2020) gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei über einen in Brand geratenen Holzstapel informiert. Dieser war unter einem Unterstand, unmittelbar an das Wohnhaus angrenzend, gelagert.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind in der Zeit zwischen 21:30 und 22:45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache der Holzstapel sowie weitere unter dem Unterstand gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Die 81-jährige Hausbewohnerin alarmierte den Notruf, nachdem sie auf das Feuer aufmerksam wurde.

Zur Brandbekämpfung kam die Freiwillige Feuerwehr Hohenkirchen zum Einsatz.

Die 81-Jährige konnte das Gebäude selbstständig verlassen, erlitt jedoch leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den genannten Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

